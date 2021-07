Grève: Aftu contre-attaque avec des nervis, des chauffeurs arrêtés Les travailleurs de l’Aftu ont entamé ce lundi, un mouvement de grève de 48 heures. Et, il a été constaté que les conducteurs, receveurs, contrôleurs… ont massivement respecté le mot d’ordre, pour exiger une amélioration de leurs conditions de travail.

Rédigé par leral.net le Lundi 12 Juillet 2021 à 22:30 | | 0 commentaire(s)|

« Les transporteurs ne cessent de nous menacer. Ils ont engagés des nervis pour casser leurs propres voitures et imputer la faute aux chauffeurs. C’est ainsi que cinq travailleurs sont mis aujourd’hui aux arrêts. Ces travailleurs arrêtés sont actuellement au commissariat de Pikine », a dénoncé un des régulateurs, Cheikh Oumar Sow. Ce dernier est largement revenu sur les misères des travailleurs d’Aftu.



L’Aftu, lancée depuis 2005, n’a toujours pas respecté les contrats signés avec ses travailleurs. « On travaille depuis 15 ans sans avancement. On avait fait des démarches pour avoir une rencontre avec les responsables, en vain. La seule solution actuellement, c’est la grève, pour réclamer la régularisation des chauffeurs de bus Aftu. Si rien n’est fait, une autre grève plus longue sera observée », promettent-ils.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos