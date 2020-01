Grève annoncée des enseignants: Les parents s’inquiètent et appellent l’Etat et le G7 à discuter

Les syndicats d’enseignants ont brandi une menace de grève dès la semaine prochaine. Ils évoquent le non-respect des accords de 2018. Une réaction qui suscite déjà la crainte chez les parents d'élèves. Ils ont peur que l’année scolaire soit encore perturbée. Une invitation a été faite à l’Etat et aux enseignants pour des discutions autour de l’essentiel.



« A chaque rentrée (scolaire), toute l’année scolaire est troublée par des grèves. Il faut que de part et d’autre, chacun essaie, aussi bien le gouvernement du Sénégal que les enseignants, mais aussi les organisations des parents d’éléments, les facilitateurs, des autorités religieuses, la société civile, de se mettre autour d’une table », souligné Ibrahima Mané, qui invite les deux partie à discuter autour de l’essentiel.

