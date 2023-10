Grève de 72h des travailleurs de la CBAO : Le mot d’ordre largement suivi à Dakar Sud quotidien-Le mot d’ordre de grève de 72 heures décrété par le personnel de la banque Cbao a été bien suivi à Dakar, le jeudi. Un tour au niveau de certaines agences fermées nous a permis de faire le constat. Un mouvement qui a mis les parents d’élèves dans tous leurs états en cette période d’ouverture des classes où ils ont besoin d’argent pour s’acquitter des frais d’inscription et fournitures de leurs enfants.

Ce bras de fer déclenché entre les travailleurs et la direction générale risque de perdurer. Car depuis plus d’un an, le personnel avait déposé une plateforme revendicative qui s’articule autour de 12 points.



« Cela fait plus d’un an que nous avons déposé une plateforme revendicative. Jusqu’à présent, aucun des points de cette plateforme n’a fait l’objet de satisfaction de la part de la direction générale qui, en réalité, ne cherche que de jouer le dilatoire avec nous. Je pense que le directeur général a marqué ses limites au niveau de Cbao. Parce qu’il est inadmissible qu’une banque comme Cbao, qui est la première banque au niveau du Sénégal, soit largement derrière concernant les acquis sociaux », se désole Pape Doudou Tounkara, secrétaire général du collège des délégués du personnel de Cbao.



Entre autres revendications, le personnel de Cbao réclame le relèvement du taux de prime qui doit passer de 5 à 8 mois, l’ouverture du capital, l’augmentation généralisée des salaires, la généralisation des paiements de bonus à tout le personnel et la subvention repas.



Si rien n’est fait par la direction pour apaiser cette tension, les travailleurs menacent de passer à la vitesse supérieure.



