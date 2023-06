Grève des agents des Impôts et Domaines : Le Directeur général appelle à la sérénité et, à la responsabilité (Communiqué) Le Syndicat des agents des Impôts et Domaines (Said) a lancé un mot d’ordre de 48 heures de grève, à partir de ce 15 et 16 juin 2023. Une décision que déplore le Directeur général des Impôts et Domaines.



Rédigé par leral.net le Jeudi 15 Juin 2023 à 18:19 | | 0 commentaire(s)|

« Je déplore cette situation d’autant plus que depuis mon installation, le 17 février 2023, je n’ai été saisi d’aucune plateforme revendicative. Et, à chaque fois que les responsables syndicaux ont sollicité une audience, ils ont été

immédiatement reçus. »



« Je tiens à rappeler la sérénité et la responsabilité qui doivent inspirer chacune de nos actions, dans l’intérêt supérieur de la Nation », lit -on sur le communiqué.





La rédaction de leral... Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook