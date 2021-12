Grève des transporteurs: Le mot d'ordre n'est pas levé selon les syndicalistes

Il faudra patienter une heure ou deux ce samedi, à l'aube, pour savoir réellement si les transports vont reprendre la route ou pas.



En effet, malgré la nouvelle qui suscitait un ouf de soulagement à l'endroit des populations, il faudra patienter pour s'en rendre compte. Selon le syndicaliste Modou Ndiaye, "aucun mot d'ordre n'a été levé. Le combat de plus belle car les conditions ne sont pas réunies pour", dit-il.



A l'en croire, la plateforme revendicative contient dix griefs. "Les autres iront dans le mémorandum et on ne peut lever déjà le mot d'ordre dans ces locaux, sans que les 14 régions ne soient concertées".



Un certain Mbaye Amar, chauffeur et qui travaillerait avec le ministre Mansour Faye véhicule la levée du mot d'ordre, mais rien de cela n'est vrai, s'est insurgé un des membres du collectif des transporteurs.