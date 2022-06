Grogne dans la Police : La hiérarchie policière serait en négociation avec les auxiliaires de police (Guy Marius Sagna) Dans un post publié sur sa page Facebook, le mouvement Frapp France dégage, par l’entremise de son secrétariat exécutif national, a annoncé un mouvement d’humeur dans les rangs de la Police nationale. Les récentes augmentations salariales annoncées dans le corps des agents de la police au détriment des auxiliaires de police, en seraient la cause. "Sud quotidien"

« La hiérarchie policière est actuellement en négociation avec les auxiliaires de police, pour qu’ils ne refusent pas d’aller assurer la sécurité lors du match de football de demain, entre le Sénégal et le Bénin », informe sur sa page Facebook, le secrétariat exécutif national du Frapp. Face à cette situation, les camarades de Guy Marius Sagna sont montés au créneau, pour dénoncer ce qu’ils qualifient de répartitions antidémocratiques.



« Le FRAPP dénonce les scandaleuses répartition antidémocratiques du budget du ministère de l’Intérieur, avec des misères de salaires réservés aux auxiliaires de police, dont le travail est énorme, risqué, dangereux…pour 90.000 FCfa par mois et d’autres de la hiérarchie, dont les primes et autres augmentations de salaire sont supérieurs aux 90.000 FCfa des auxiliaires de police », martèle-t-on.



