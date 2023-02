Grosse colère en Conseil des ministres à Thiès : Macky Sall humilie Mariama Sarr

À l’origine de cette grosse colère, une discussion sur le retard de la construction du lycée de Sandiara, qui n’est pas toujours sorti de terre.



« Pourquoi depuis 8 ans, on peine à terminer le travail », lui a demandé Macky, sur un ton incisif, rapporte "Les Echos".



Mariama Sarr, qui ne s’attendait pas à la question, hésite et souligne que c’est l’entreprise avec qui l’Etat a contracté, qui a des problèmes mais ils ont saisi l’Agent judiciaire de l’Etat pour résilier le contrat.



« Non », la coupe le Président, qui revient à la charge devant toute l’assistance : « ce n’est pas à l’Agent judiciaire de l’Etat de résoudre ce problème, ses compétences sont autres. »



Mariama Sarr de répondre : « si, Monsieur le Président ».



Macky Sall se déchaîne et lui demande de « parler plus fort », avant de lui donner une leçon de procédure : « C’est la Direction des marchés publics qu’il faut saisir. Si l’entreprise ne peut pas remplir sa part de contrat, il faut le résilier et trouver une autre. Voyez avec le ministre des Finances comment me régler ce problème », a martelé le chef de l’Etat, sur un ton ferme.











