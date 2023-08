Grosse menace sur Kounoune : quand les charretiers vendeurs de sable exposent les populations à un immense danger Dans cette zone de Kounoune, banlieue dakaroise, la quête malhonnête et irresponsable du fric des charretiers vendeurs de sable fait peser un très gros risque sur la vie des populations, mais aussi sur le ravitaillement en électricité de Dakar, la capitale. Focalisés uniquement sur leur ravitaillement et la vente du sable frauduleusement extrait de ces sols, ces personnes indexées, des charretiers nous dit-on, ne pèsent même pas l’immense danger qu’ils font planer sur leur vie et celle des riverains.

Sur les images impressionnantes partagées sur une courte vidéo d’alerte parvenue à Leral, on voit nettement comment les piliers, pylônes ou supports -poteaux d’électricité sont déterrés ! Oui ! Déterrés ! Car tout le sable qui les entourait a été extrait et vendu, faisant planer le risque de voir ces gros poteaux à très gros tensions tomber à tout moment.



Et ce n’est pas un mais plusieurs poteaux électriques qui sont déterrés jusqu’à une profondeur impressionnante. Les risques sont énormes et la Senelec, qui se doit aussi d’agir, pourra y apporter de plus amples détails.



En attendant, les autorités étatiques et sécuritaires sont appelées à agir pour pallier à cette catastrophe qui se dessinent !



Une autorité avertie en vaut ???



