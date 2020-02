Grosse révélation sur un complot triangulaire contre le régime du Président Macky Sall: Voici le mail de l'enquêteur à Nafi Ngom Keïta in extenso

Rédigé par leral.net le Jeudi 6 Février 2020 à 15:04 | | 0 commentaire(s)|

From: papaibra.kebe@hotmail.fr

To: nafykeita10@yahoo.fr; ifayekhady@yahoo.fr; ibrahima.faye@ofnac.sn; yacinefall.ndiaye@ofnac.sn; aminata.sakho@ofnac.sn; yacine.fall28@yahoo.fr

Subject: Loyauté et Engagement envers l'OFNAC

Date: Thu, 14 Apr 2016 13:58:04 +0200



Ma très chère Présidente;



Mon très cher Vice-Président. Tous mes Respects en vos Grades et Qualités.



Permettez-moi,tout d'abord , de vous adresser toutes mes Excuses pour mon absence indépendante de ma volonté. J'ai été convoqué par la Direction du Groupe ESC Clermont, institution dans laquelle je bénéficie d'un Contrat de mise en disposition de la part de l'Etat français sur un poste d'Enseignant-Chercheur avec le grade de Professeur (depuis 2004).



Mon employeur et le Groupe ESC Clermont m'avaient accordé une disponibilité d'un an renouvelable deux fois. Celle-ci devrait faire l'objet d'un renouvellement fin Mars 2016. A ce titre, j'ai été convoqué à nouveau le 1er Avril 2016 pour le renouvellement. Malgré de nombreuses rencontres entre les deux instances décisionnelles, je n'ai pas pu obtenir le moindre renouvellement en raison du manque d'effectif ( démission et départ du Doyen, décès d'un autre Professeur de Finance en Janvier 2016 à la suite d'un cancer foudroyant) . Ainsi, deux options me sont proposées:



1. La reprise de mon poste d'enseignant-chercheur avec toujours le garde de Professeur et d'autres responsabilités;



2. La démission pure et simple en cas de refus sachant que par rapport à mon statut, je bénéficiais de la Garantie de l'emploi (en tant qu'agent de la fonction publique) jusqu'à 65 ans voire 67 ans avec à la prime une excellente retraite. Or aujourd'hui, j'en ai 45 avec le grade de Full Professeur, de classe exceptionnelle.



Face à cette situation, je voudrais me soumettre à votre autorité par devoir de loyauté, de fidélité, et de reconnaissance envers vous et l'OFNAC. Je vous réitère tout mon engagement envers l'OFNAC et toute ma Gratitude envers vous pour votre générosité. Je me sens redevable d'une grosse Dette de Reconnaissance envers Vous. Vous soutenir est un Devoir Moral et Patriotique et être sous votre Commandement, une Fierté inouïe.



Je tiens à préciser que l'état de mes comptes bancaires est chaotique avec un solde débiteur de plus de 3 500 000 FCFA depuis le mois de Septembre 2015. La BNP, qui m'avait accordé un crédit immobilier (avec des mensualités de l'ordre de 1 600 000 FCFA par mois) pour l'achat de ma résidence principale , voudrait effectuer une Saisie Immobilière avec la complicité de marchands de biens en raison de mes difficultés à pouvoir honorer mes engagements depuis mon départ au Sénégal. Pour éviter une vente aux enchères, je suis à la recherche, aujourd'hui, d'un Rachat de crédit car j'ai déjà remboursé les 2/3. Soyez rassurés que s'engager pour ma Patrie et être au service de l'OFNAC pour ses nobles missions vaudraient plus que ces sacrifices.



Je remercie infiniment pour votre soutien constant et indéfectible et vous prie, Madame la Présidente et Monsieur le Vice-Président, d'agréer, l'assurance de mes salutations respectueuses et reconnaissantes.



Très Respectueusement.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos