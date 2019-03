Grosses révélations d’Aliou Sané : Ce que Macky Sall aurait proposé à Y en marre Le nouveau coordonnateur de Y en marre y va très fort. Aliou Sané a fait de grosses révélations dans "L’Obersateur" du jour, révélant la teneur de l’audience que le chef de l’Etat a accordée à des leaders du mouvement et comment il a voulu décapiter Y en marre.

"Macky Sall nous a reçus et nous a dit : écoutez les gars, il ne faut pas avoir peur du pouvoir, je vais vous dire ce que j'ai dit aux gars de la Gauche, venez diriger avec moi", dit Aliou Sané.



Qui poursuit, "Fadel Barro aurait pu être le premier ministre de la Jeunesse de Macky Sall. Très fin politiquement, il voulait exiler tous les cadres pour que le mouvement soit décapité. Moi, il voulait que j'aille à l'étranger. Idem pour d'autres cadres de Y en a marre. On lui a dit c'est très gentil, mais on préfère rester dans notre posture".

