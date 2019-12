Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Grossesse: Comment s'amuser pendant les fêtes ? Rédigé par leral.net le Vendredi 27 Décembre 2019 à 13:39 | | 0 commentaire(s)| Ce n'est pas parce que vous avez le ventre bien rond et une multitude d'interdits à respecter pour la santé de bébé que vous ne pourrez pas finir l'année en beauté ! Voici tous nos conseils pour réveillonner enceinte.





Moulée dans votre plus belle robe de fête, vous avez peur d'errer entre le foie gras fait maison, le champagne et les danseurs endiablés. Pas de panique, vous avez le droit de vous amuser même si vous êtes enceinte. Nos conseils pour faire la fête sans risque pour bébé.



Grossesse : quelle robe pour les fêtes ?



Enceinte, la petite robe de soirée ne vous est pas interdite, bien au contraire ! Soit vous investissez dans un modèle pour les futures mamans, soit vous possédez déjà une robe taille empire (coupée sous la poitrine) dont le modèle collera parfaitement avec votre silhouette. L'important : vous sentir à l'aise. Privilégiez les matières douces (surtout au niveau du ventre pour éviter les démangeaisons) et les coupes amples à la taille.

Vous pouvez aussi opter pour le pantalon ou la jupe noire et la blouse chic. Une astuce si vous n'en avez pas de modèle "femme enceinte" : attachez seulement le bouton sous la poitrine et portez-la avec un haut à fines bretelles en stretch dessous. C'est le moment ou jamais de mettre en valeur votre splendide décolleté ! Par contre, n'oubliez pas d'investir dans un soutien gorge adapté...

Si vous êtes gênée par la rétention d'eau au niveau des jambes, optez pour une robe longue très chic en soirée.



Vous en êtes à votre premier trimestre de votre grossesse et craignez que l'on confonde votre ventre rond avec des kilos en trop ? Accessoirisez votre tenue avec un bandeau (version paillette ou à sequins) à nouer autour de la taille.

Pour les collants, sachez qu'il en existe des "spéciaux future maman" plus extensibles et plus hauts à la taille.

Enfin, pour les chaussures, restez raisonnable. Les talons risquent d'accentuer votre cambrure et de vous provoquer, à terme, des maux de dos. Sans compter qu'ils multiplient vos chances de tomber (déjà plus grandes à cause du déplacement de votre centre de gravité) et de vous faire mal (puisque vos ligaments sont particulièrement relâchés). En plus, ils ne vous aideront pas non plus en cas de chevilles enflées. Bref, votre shopping chaussures gagnant : ballerines, bottines plates ou escarpins à petits talons stables (une taille au-dessus de votre pointure habituelle si besoin !).

N'oubliez pas d'emporter un gilet ou une étole en laine à enfiler en fin de soirée car ce n'est pas le moment d'attraper froid. Vous avez de la chance, le mélange maille chaude et tissu soyeux est à la mode.



Quelle mise en beauté pour les fêtes ?



Pendant la grossesse, les interdits vous suivent aussi dans la salle de bains ! Ainsi, il vaut mieux éviter les cosmétiques contenant des parabens, de l'alcool et des huiles essentielles. Plus vous choisirez des produits naturels aux formules neutres, moins vous prendrez de risques pour bébé. Votre peau s'avère de toute façon hyper exigeante à cette période...

Pour remplacer le parfum, optez pour un gel douche, une crème (notamment pour les mains) ou un déodorant parfumés.

Côté maquillage, unifiez votre teint et apportez lui un maximum de lumière avec une crème teintée bonne mine légèrement scintillante (un fond de teint couvrant si vous souffrez d'acné), un blush frais (orangé ou rose selon votre carnation) et un bon anti-cerne.

Ne forcez pas sur les couleurs sombres qui accentueront vos marques de fatigue et vos éventuelles imperfections (rougeurs, comédons ou encore masque de grossesse).

Très important dans tous les cas et pour un maquillage qui tient longtemps : hydratez bien votre peau après la douche (avec un soin mâtifiant si vous souffrez d'excès de sébum).

Pour remplacer le vernis qui contient trop de composés toxiques, pensez à un polissoir qui donnera à vos ongles une teinte légèrement rosée et un brillant naturel.

Pour l' épilation, préférez la cire tiède à base de sucre à la crème dépilatoire.

Enfin, pour vos cheveux, n'hésitez pas à vous offrir une coupe tendance, qui remonte instantanément le moral ou piochez dans nos idées de coiffures de fêtes.



Enceinte, qu'est-ce que je mange durant les fêtes ?



Voici dans l'ordre d'apparition tout ce que vous pourrez écarter poliment de votre assiette pour éviter les risques de listériose et de toxoplasmose : crustacés crus, poissons et viandes crus ou peu cuits (en rillettes et marinés aussi), tarama et mayonnaise, foie gras, poissons fumés et charcuterie de production artisanale, fromages à pâte molle et croûtes de fromage et enfin desserts à base d’œufs crus (glaces, bûches, mousses, crèmes...).



Les fruits et les légumes crus doivent avoir été bien nettoyés (si vous ne savez pas comment ils ont été lavés, n'en mangez pas).

Côté boissons, l'alcool est évidemment à proscrire durant la grossesse. Pour le geste, vous pouvez trinquer avec du pétillant sans alcool avec vos amis. Préférez l'eau du robinet (gazeuse si vous le souhaitez mais sans excès) ou les jus de fruit frais.

Pour le reste, il s'agit de choisir ce qui vous fait plaisir (après tout, c'est le premier réveillon de bébé !) sans cumuler trop d'aliments gras et sucrés, plus difficiles à digérer mais aussi à éliminer.... N'oubliez pas de manger lentement et par petites quantités pour faciliter la digestion du festin.



Comment tenir le coup physiquement ?



En arrivant, repérez un endroit pour vous allonger en cas de malaise ou de contractions mais aussi les toilettes que vous utilisez forcément plus fréquemment que d'habitude...

Demandez un petit coussin à glisser derrière le bas de votre dos pour vous asseoir à table.

Changer de position de temps en temps pour activer votre intestin et éviter les maux de dos qui surviennent quand on reste longtemps assise ou debout. Vers minuit, direction canapé, il ne s'agit pas de vous fatiguer inutilement.

Buvez régulièrement un verre d'eau pour éviter les coups de pompe et faciliter votre digestion.



Autorisez-vous à danser quand les musiques sont relativement calmes et évitez de faire des bonds de 10 mètres lorsque sonnent les douze coups de minuit...

Si les convives sont fumeurs, tenez-vous éloignée d'eux ou sommez-les de fumer dans une autre pièce ou dehors. Le tabagisme passif présente un réel danger pour votre bébé.

Octroyez-vous un café en fin de soirée pour garder les yeux ouverts. Moins de trois tasses par jour ne peuvent pas avoir de conséquences négatives pour la santé de votre bébé.











Source: doctissimo.fr





Accueil Envoyer à un ami Partager