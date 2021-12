Groupe La Poste: Les travailleurs en sit-in, réclament le départ du DG, Abdoulaye Bibi Baldé

Les travailleurs du groupe La Poste ont dénoncé un « pillage organisé », orchestré par le Directeur général, Abdoulaye Bibi Baldé et sa bande. « Ce qui est découvert est une infime portion dans la mare de magouilles, de gaspillage et de gabegie que Bibi Baldé a instaurée à la Poste, après qu’il a mis dans les positions stratégiques, des personnes qui lui obéissent au doigt et à l’œil », a contesté le Secrétaire général du syndicat, Ibrahima Sarr.



« La vérité est que, ces déficits de caisse sont des prêts octroyés à des fournisseurs, des entrepreneurs, des prestataires et des hommes d’affaires, tous ont des connections avec le Directeur général. Son implication dans cette affaire est établi. Vouloir masquer cela, c’est faire preuve de malhonnêteté intellectuelle », a regretté Ibrahima Camara. Ce trio inculpé dans ce dossier, précise-t-il, constitue des victimes.



D’après la radio Zik Fm, ce responsable précité indique que « deux des inculpés, sont des retraités maintenus au poste par des contrats de prestataires de services. Ceux-la, n’ont aucune opposition à lui faire, mais l’autre qui se trouve être le chef du Centre financier a été choisi comme Pca de Poste Finances par Bibi Baldé, contrairement au choix de l’ex-Directeur général, qui a aussi été victime de sa volonté de faire la lumière sur ce qui était en train de se passer au niveau de Poste Finances », a dit le syndicaliste.



L’organisation syndicale a saisi la tribune pour interpeller le Chef de l’État, Macky Sall, afin qu’il réagisse à la situation que traverse la société nationale.