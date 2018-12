Groupe Watshapp les "filles faciles": "Les filles subissaient un chantage, ils leur proposaient..." Le chef Division spécial de lutte contre la Cybercriminalité et les responsables de la Commission de protection des données personnelles, ont tenu ce vendredi 30 novembre 2018, une conférence de presse conjointe, au cours de laquelle, ils sont revenus sur deux faits qui défrayaient la chronique. Il s’agit de l’affaire du groupe WhatsApp "filles faciles" et celle relative à l'escroquerie via "orange money".

