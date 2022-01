Guédiawaye, Golf Sud, Sam Notaire: La commission départementale clôt les débats La commission départementale de recensement des votes a rendu public les résultats provisoires des élections locales à Guédiawaye, à Golf Sud et à Sam notaire.

La coalition Yewi Askan Wi a remporté la mairie de la ville de Guédiawaye, de Golf Sud et de Sam Notaire, selon les résultats provisoires livrés par la commission départementale de recensement des votes. Benno Bokk Yakaar a obtenu 29 674 voix pour la ville de Guédiawaye et Yewwi Askan Wi a eu 34 143 voix.



Dans la commune de Golf Sud, la plus peuplée de Guédiawaye, Yewi askan Wi, avec Khadija Mahécor Diouf, a obtenu 9 260 électeurs contre 8 142 voix pour Benno Bokk Yakaar de Lat Diop. À Sam Notaire commune, Yewwi Askan Wi a obtenu 2 900 électeurs contre 2 393 voix pour Benno Bokk Yakaar.













iGFM

