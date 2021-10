Guédiawaye: L’appartement d’un militaire français cambriolé et le butin offert à une prostituée Un caporal de la Légion étrangère française a été cambriolé durant la nuit du Magal. Le malfrat, I. Thiam, a attendu que le soldat s’absente pour s’introduire nuitamment dans son appartement. D’après "Les Échos", il a emporté des objets de valeur (parfums de marque, une télévision écran plat, des bijoux, des montres, des tissus...) et 1.300.000 FCfa.

Rédigé par leral.net le Lundi 4 Octobre 2021 à 12:34 | | 0 commentaire(s)|

Le caporal à son retour a constaté les dégâts. Sa plainte faite au Commissariat de Guédiawaye, a permis d’arrêter le cambrioleur qui dit avoir offert les tissus volés à une prostituée, moyennant des relations sexuelles.



Le cambrioleur I. Thiam a cédé le reste de son butin de vol à sa mère, âgée de 45 ans, connue des services de police. Puisqu’elle a été déférée au parquet pour abus de confiance, au mois de mai passé.



Depuis vendredi dernier, I.Thiam, sa maman et la prostituée, devant être déférés au parquet pour vol, recel et complicité, sont en garde-à-vue.







