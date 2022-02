Guédiawaye: La guerre est déclarée entre Aliou Sall et Ahmed Aïdara, les "fumistes" de BBY indexés Les dissensions politiques entre le nouveau maire de Guédiawaye, Ahmed Aïdara et son prédécesseur, Aliou Sall restent entières après les incidents qui ont émaillé l’élection avortée du bureau municipal de la ville, la semaine dernière. Le frère du président de la République qui s’est prononcé pour la première fois sur cette affaire lors d’un meeting, a déclaré qu’il n’y a aucun dialogue possible avec la nouvelle équipe aux commandes.

Rédigé par leral.net le Mardi 22 Février 2022 à 06:04 | | 0 commentaire(s)|

« Il n y a pas de dialogue possible avec des gens qui ont érigé en principe politique le mensonge, la manipulation et le chantage. En tout cas moi je ne participerai pas à aucune discussion dans ce contexte avec la liste opposée encore moins avec ce soi-disant maire qui ne sait même pas diriger un conseil municipal. Comment pouvons-nous comprendre qu’un maire insulte en direct le préfet de la République » , selon Seneweb.



BBY candidat à chaque poste



" Bby présentera à chaque poste un candidat jusqu’au 14e adjoint. Si nous gagnons, nous allons imposer le contrôle parce que nous avons en face de nous des gens qui ne savent pas gérer et qui n’ont pas d’éthique. A partir d’aujourd’hui les acteurs politiques de Guédiawaye auront en face d’eux un autre Aliou Sall. Je le dis aussi pour les acteurs politiques au niveau national, y compris ceux qui sont dans nos rangs et qui jouent de la fumisterie et qui ont donné de l’argent à l’opposition", a-t-il ajouté.

Mr Ndao B Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook