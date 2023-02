Guédiawaye: Le Receveur des Domaines de Guédiawaye attrait à l’Ofnac

Babacar Mbaye Ngaraf et ses camarades ont saisi l’Office National de Lutte contre la Fraude et la Corruption (OFNAC). Ces victimes invitent les autorités compétentes à mettre fin à ce qu’ils appellent » les agissements de trop » du sieur Diallo.



Ce dernier est accusé corruption et de concussion dans la gestion foncière de notre département.



Ainsi, ledit Collectif demande une enquête sur les transactions foncières à Guédiawaye, notamment, sur les lotissements dits « Extension UMS »; « Wakhinane»; « Sen foot », »Sahm Notaire », « Ndiobéne », etc.