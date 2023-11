Guéguerre Mame Boye Diao et Doura Baldé : Scène de chaos à la mairie de Kolda A Kolda, la tenue de la session budgétaire a failli virer lundi à un bain de sang entre partisans du maire Mame Boye Diao et son rival politique, Doura Baldé. Face au blocage de la séance et l’imminence d’un chaos, les travaux qui devaient démarrer à 9h ont été interrompus par une bagarre entre conseillers proches du candidat à la Présidentielle et ceux du nouveau Dg de la Lonase. Nous apprend Bes Bi

Rédigé par leral.net le Mercredi 29 Novembre 2023

Dans la foulée de cette ambiance de tensions, les forces de l’ordre sont intervenues. Et pour éviter le pire, la réunion sera finalement tenue à huis clos. Sous haute surveillance policière !



A noter, selon le journal, que sur l’ordre du jour, trois points étaient inscrits comme la restitution des besoins prioritaires issus de forum communal pour l’élaboration du budget participatif de l’année 2024, le débat sur les orientations générales du budget et enfin l’adoption et le vote du montant proposé pour le budget participatif pour l’exercice 2024.



