Guéguerre entre DG et syndicalistes : le président Macky Sall préoccupé par la situation de Dakar Dem Dikk Me Moussa Diop doit-il surveiller ses arrières ? Peut-être bien que si. En tout cas, le président de la République a demandé au ministre en charge des Transports terrestres, Oumar Youm, d’accorder une attention particulière à Dakar Dem Dikk, hier, en réunion du conseil des ministres.

Vendredi 3 Janvier 2020

La société de transport en commun est, en effet, minée par des querelles incessantes entre le Directeur général de la boîte et les syndicalistes. Me Moussa Diop a d’ailleurs licencié dernièrement le Secrétaire général de l’intersyndical des travailleurs de DDD. Et selon les syndicalistes, deux autres procédures de licenciement visant deux autres syndicalistes sont dans les tuyaux.

