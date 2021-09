Guinée: Déjà des décisions fermes et corsées prises par le Colonel Doumbouya Les décisions s’accélèrent, en Guinée. Le nouvel homme fort du pays ne veut pas de folklore, suite au putsch intenté contre le président Alpha Condé, le dimanche 5 septembre 2021.

Le colonel Mamady Doumbouya a « interdit la création des mouvements de soutien ou toutes autres associations démagogues et propagandistes, destinées à soutenir l'action du Comité national du rassemblement et du développement (Cnrd) sur toute l'étendue du territoire ».



Auparavant, le colonel avait pris plusieurs mesures. « A compter de ce jour, les secrétaires généraux de tous les départements ministériels, assureront la continuité, les charges courantes. Les gouverneurs de région remplacés par les commandants de région. Et les préfets et les sous-préfets remplacés par les commandants d’unité de la plus grande localité », a-t-on appris dans un document signé par le président du Cnrd, après le coup d’Etat.



Il a été indiqué que les unités de l’intérieur sont invitées à garder la sérénité et à éviter les mouvements vers Conakry.



En sus, le couvre-feu est instauré à partir de 20 h sur toute l’étendue du territoire, jusqu’à nouvel ordre

