Guinguinéo, Samm, Gagué… : La tête de liste Cheikh Issa Sall plaide pour une équité territoriale Dans la ferveur et l’extase, Guinguinéo a mis les petits plats dans les grands pour réserver un accueil royal à la tête de liste nationale de la coalition de l’Unité, Cheikh Issa Sall. A cette occasion, des échanges fructueux ont ponctué la rencontre entre la jeunesse de Guinguinéo et Cheikh Issa Sall pour mieux comprendre leurs aspirations et défis.

Rédigé par leral.net le Mercredi 30 Octobre 2024

Le candidat Cheikh Issa Sall place la politique d’équité territoriale et de justice sociale au centre de ses préoccupations. Selon lui, tous nos terroirs sont d’égale dignité, d’où son ambition de faire en sorte que chaque Sénégalais, où qu’il se trouve, ait une vie décente avec toutes les commodités nécessaires. Cela passe par une réduction des contradictions spatiales entre territoires décentralisés. Et il n’a pas caché son ambition de faire de l’équité territoriale et la justice sociale son cheval de bataille.



La caravane de la coalition de l’Unité s’est aussi rendue à Samm et Gagué où la jeunesse a distribué des spécimens et partagé avec les populations sur les enjeux de ces législatives.



Le Président de l’Unité a aussi mis à profit sa présence dans cette localité pour rendre visite au représentant du Khalife Général des Mourides à Guinguinéo et solliciter ses prières et son soutien dans cette démarche.



Cheikh Issa Sall, un grand commis de l’Etat, compétent, travailleur et chevronné mais aussi chevillé aux valeurs cardinales qui fondent le Sénégal et sa République, fait montre d’une pertinence sans commune mesure que nul ne soupçonnait avant son entrée en campagne électorale. Il s’est définitivement démarqué du reste du peloton et marque ainsi la différence avec les autres candidats.



