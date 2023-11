Guy Marius Sagna au régime : « Pourquoi attendre jusqu’il ne vous reste qu’un an, pour élaborer une politique de jeunesse…? » Citant le Ministre de la jeunesse, le député Guy Marius Sagna exprime son accord sur leur diagnostic qui en sa page 7 relève : « Cependant, malgré les nombreuses stratégies déployées en faveur de cette tranche de la population (sénégalaise) plus 76% de jeunes âgés de moins de 25 ans, les problèmes et les besoins persistent et soulèvent des questions liées à l’efficacité et à pertinence des options politiques stratégiques déployées jusque-là… »

Rédigé par leral.net le Mercredi 29 Novembre 2023 à 18:33 | | 0 commentaire(s)|

Le vote du budget du ministère de la jeunesse, de l’entreprenariat et de l’emploi, a été une occasion saisie par le député Guy Marius Sagna pour souligner une vide noté de 2012 à 2023, sur l’élaboration d’une politique destinée à la jeunesse.



Citant le Ministre de la jeunesse, il exprime son accord sur le diagnostic qui en sa page 7 relève : « Cependant, malgré les nombreuses stratégies déployées en faveur de cette tranche de la population (sénégalaise) plus 76% de jeunes âgés de moins de 25 ans, les problèmes et les besoins persistent et soulèvent des questions liées à l’efficacité et à pertinence des options politiques stratégiques déployées jusque-là… »



Entre autres questions, « Pourquoi attendre jusqu’en 2023 pour élaborer une politique de jeunesse, alors qu’il ne reste qu’un an au régime actuel ? » Se demande-t-il, alors que selon ses statistiques depuis 2012, le régime de Benno ne crée que 30 emplois face à 300 000 demandes…



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook