Guy Marius Sagna de FRAPP «Ce qu’il faut retenir de cette belle victoire de la CAN»

Ils ont chassé le mépris du «cerveau noir» contribuant à prouver qu'un cerveau africain peut gagner la coupe d'Afrique. En 2005, Pape Diouf - il doit être si fier de nos lions du football - devant la faiblesse du nombre d'entraîneurs et de dirigeants de clubs noirs en France demandait : «Le muscle serait-il nécessairement noir et le «cerveau» blanc ?».



À cette question, notre cher et regretté Pape Diouf répondait : «(...) Pour le moment, le muscle reste black ; la raison et l'intelligence sont confisquées par les Blancs. C'est une injustice». Coach Aliou Cissé et la génération de Sadio Mané ont prouvé - s'il en était encore besoin - qu'un cerveau africain peut gagner la coupe d'Afrique des nations de football. Coach Aliou Cissé a réveillé le champion qui dormait en chaque joueur de l'Équipe nationale de football. Quelle leçon ! *



Afrique mon Afrique, arrête d'importer des «sorciers blancs» alors que tu as des êtres humains ! Arrête d'importer du chocolat alors que tu as du cacao ! Arrête d'importer des cure-dents alors que tu as du bois ! Arrête d'importer des clous alors que tu as du fer !



Arrête d'importer des vêtements et des chaussures alors que tu as du coton et du cuir ! Arrête d'importer des soldats français et des GI's des États-Unis alors que tu as des militaires ! Arrête d'importer les politiques du FmiI et de la Banque mondiale alors que tu as des patriotes panafricains compétents ! Bravo à coach Aliou Cissé et aux joueurs pour cette victoire ! »



« Attaquons nous aux autres coupes pour la sortie de l'analphabétisme, de la pauvreté, de la dépendance, des maladies, du chômage, des guerres, de la domination impérialiste ! Soyons les coachs, joueurs, équipes, commentateurs... de cette coupe pour l'émancipation, la souveraineté dans une Afrique souveraine et unie autour d'un gouvernement fédéral.»