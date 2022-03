Guy Marius Sagna, défenseur de And Samm Jikko yi, père d'un bébé avec la fille d'une célèbre styliste L’activiste a longtemps entretenu une liaison extra-conjugale avec une certaine Awa Yacine Dieng, qui n’est autre que la fille de PAD et de la célèbre styliste DDD.

Rédigé par leral.net le Mardi 22 Mars 2022 à 18:42 | | 17 commentaire(s)|

De cette relation adultérine, Awa Yacine Dieng a contracté une grossesse qu’elle décide de garder. Sa décision a été acceptée par l’auteur de la grossesse : Guy Marius Sagna. L’activiste-politicien reconnaît sans ambages en être l’auteur, peut-on lire sur la page de Anita Diop.



Le 15 mars 2022, Awa Yacine Dieng a accouché d’une fille, à 06h55, à la Clinique Bellevue, en présence de Guy Marius Sagna, qui y a passé la nuit pour l’assister. Awa Yacine Dieng est sortie de clinique dans la matinée du 18 mars 2022, accompagnée de Guy Marius Sagna. Après un passage aux Almadies pour présenter le bébé à sa grand-mère DDD, Awa Yacine est allée se réfugier dans son appartement à Yoff, derrière l’hôtel ONOMO.



Il faut noter que le papa de la fille, PAD semble pardonner à sa fille, s’accommodant de la situation, contrairement à sa mère qui n’adresse presque plus la parole à sa fille Awa Yacine. A Guy Marius, n’en parlons même pas.



Guy Marius, est un catholique ayant signé la monogamie. Il a clairement signifié à Awa Dieng, son intention de préserver son mariage. L’épouse de Guy Marius Sagna est aussi au courant de l’accouchement.









