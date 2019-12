Guy Marius Sagna et Cie : Un mandat de dépôt en perspective

Rédigé par leral.net le Mardi 3 Décembre 2019 à 19:29

Guy Marius Sagna et ses 8 acolytes ont bénéficié d’un 2e retour de parquet ce mardi. La seule nouveauté, c'est qu'une information judiciaire a été ouverte.



Dans les prochaines heures, les mis en cause risquent fort d'être placés sous mandat de dépôt. «C'est une crainte que j’ai, comme je l'ai dit ce lundi. Mais on en saura quelque chose ce mercredi. C'est après la décision qui sera prise demain par le procureur, que notre stratégie de défense pourra entrer en jeu», confie leur avocat, Me Moussa Sarr.

