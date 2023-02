Guy Marius Sagna ne lâche pas Bassirou Guèye : Deux lettres adressées aux membres de l'OFNAC et au Garde des Sceaux Décidément, l’activiste Guy Marius Sagna ne lâche pas l’ancien procureur Bassirou Guèye. Hier, il a adressée deux lettres aux membres de l'OFNAC et au Garde des Sceaux. Voici son post pour partager l’information.

Je vous informe que je viens de déposer deux lettres adressées aux membres de l'OFNAC et au Garde des Sceaux, ministre de la Justice, respectivement, pour :



- Dénonciation de fraudes et falsification d'un PV d'enquête par Bassirou Guèye, ancien procureur de la République, dans le complot pour liquider Ousmane Sonko.



- Dénonciation de fautes disciplinaires présumées d'un magistrat du parquet, à savoir Bassirou Guèye, toujours dans le complot pour la liquidation de Ousmane Sonko.







