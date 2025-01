Guy Marius aux avocats de Farba Ngom : « Nous devons enterrer les détournements, pour éviter que la majorité de notre peuple soit enterrée par une minorité… » Affaire Farba Ngom, suite et pas fin. Après la conférence de presse tenue par le collectif des avocats du député, Me Boubacar Cissé, membre de l’équipe juridique, a mis en garde sur les conséquences d’un approfondissement de l’enquête. Face à leur déclaration jugée menaçante par certains, Guy Marius Sagna, a répliqué, nous dit lesoleil.sn

« Ce dossier, si on doit continuer à creuser, nombreux seront ceux qui tomberont », avait déclaré Me Cissé, laissant entendre que plusieurs zones d’ombre subsistent dans ce dossier des 125 milliards Fcfa. Ces propos faisaient référence à l’enquête en cours, qui a conduit le parquet financier à demander la levée de l’immunité parlementaire de Farba Ngom.



Face à cette déclaration jugée menaçante par certains, Guy Marius Sagna, militant engagé contre la corruption et député, a tenu à répondre avec fermeté.



Dans une déclaration publique, il a lancé : « Ils n’ont qu’à tous tomber. Nous devons enterrer les détournements de deniers publics pour éviter que la majorité de notre peuple soit enterrée par une minorité. »



