Guy Marius et Cie interpellés par la Police !

Samedi 4 Mars 2023

Guy Marius Sagna et plusieurs autres personnes ont été interpellées ce samedi en centre-ville. Ils voulaient déposer une lettre de protestation à l’ambassade de Tunisie à Dakar, pour manifester contre la xénophobie et les propos "racistes" du Président Tunisien. Discours qui met en danger la vie des Africains noirs vivant chez lui, informe iGFM.



«Nous avions demandé à manifester pacifiquement devant l’ambassade de Tunisie. Cela a été interdit. Nous avons décidé de venir déposer une lettre de protestation. Mais, il y a plus de 300 policiers sur les lieux», déclarait le Guy Marius Sagna peu avant son interpellation.



Ses camarades précisent pourtant qu’ils ne venaient pas pour manifester, mais pour déposer individuellement une lettre de protestation dans le but de dénoncer le comportement raciste des Tunisiens à l’égard des Africains Noirs.







