HOROSCOPE DU JOUR - Mercredi 04 septembre 2019

BÉLIER



Incité par Saturne en aspect favorable, vous éviterez d'attribuer à votre partenaire des qualités qu'il n'a pas. Bien mieux, vous accepterez ses petits défauts, ses faiblesses, et même sa vulnérabilité. En un mot, vous l'aimerez tel qu'il est. Voilà qui vous évitera bien des désillusions. Et c'est ce qui vous permettra de cimenter votre union. Pour l'instant, les aventures éphémères n'auront que peu d'attrait pour les célibataires. Ce qu'ils veulent, c'est du solide, du durable. Certains d'entre eux feront une rencontre tout à fait conforme à leurs souhaits. Côté travail, vous serez très dynamique et accrocheur grâce aux bons influx astraux. Mais vos relations avec vos collègues seront tendues, et vous en serez plus affecté que vous ne voulez l'admettre.



TAUREAU



Ce charmant aspect de Mercure aura pour conséquence de vous rendre beaucoup plus confiant et plus tolérant en couple. Au lieu d'imaginer le pire à chaque instant, au lieu d'exiger de votre partenaire qu'il ressemble à un dieu, vous respecterez son autonomie et ses petits défauts. Uranus régnera en maître sur les amours des célibataires. Sachez que cet astre porte en lui l'idée de progrès : l'amour que vous ressentirez vous rendra plus fort, et il fera de vous quelqu'un de meilleur en un rien de temps. Soyez donc attentif aux signaux émis par Uranus, et ouvrez-vous aux changements. Vous risquez d'être confronté à de sérieux problèmes dans votre métier. Il faudra faire des choix, éviter les pièges, songer non seulement au présent mais aussi à votre avenir professionnel. Beau programme !



GÉMEAUX



Ciel conjugal d'une morosité à fendre l'âme ! Mais ne vous découragez pas, ça devrait s'arranger progressivement. Mieux vaudra ne pas prendre de décisions irréversibles en ce moment. Tenez à vos acquis. Les célibataires seront terrassés par un coup de foudre sensationnel ; mais qu'ils se rassurent : ils s'en remettront ! Journée féconde. Ne perdez pas votre temps en futilités, réfléchissez aux moyens de vous tirer d'affaires, préparez un plan d'action, faites le point sérieusement sur votre situation actuelle.



CANCER



Le silence sera cette fois le pire ennemi de votre couple. En effet, vous qui avez tant besoin de dialoguer avec votre conjoint ou partenaire, de lui faire partager vos enthousiasmes, vos espoirs, vos déceptions et vos passions, vous risquez de vous replier sur vous-même. C'est contre cette tendance que vous devrez essayer de lutter. Célibataire, cette journée devrait réserver quelques surprises agréables côté coeur grâce à la bonne influence de la Lune. Vous profiterez d'une joie de vivre certaine, et vos relations amoureuses évolueront sous le signe de l'harmonie. Cette journée sera faste pour ceux qui débutent dans un emploi ou mettent sur pied un projet, à condition qu'ils ne commettent aucune imprudence et gardent un comportement raisonnable et modéré. Bon rendement pour tous les travailleurs du signe.



LION



En influençant votre signe, Vénus, la déesse de l'amour, deviendra votre alliée. Voilà qui vous promet une journée harmonieuse si vous êtes marié. Dans quelques cas, vous devrez compter avec l'impact de Pluton, particulièrement sensible cette fois. Pluton étant l'astre qui régit votre vie à deux, quelques natifs pourront avoir des difficultés de communication en couple ; mais cela ne concernera qu'une très petite minorité d'entre vous. Si vous vivez seul, vous serez d'humeur au flirt, mais pas vraiment prêt à vous engager sérieusement. Il conviendrait que vous vous montriez moins strict et moins exigeant avec vos collaborateurs. Des frictions sont à craindre avec un collègue ou un associé. Réagissez avec beaucoup de souplesse. Sachez reconnaître vos torts. En prenant toutes ces précautions, vous pouvez espérer profiter au maximum des bons influx de Mercure et connaître une belle réussite professionnelle.



VIERGE



Tout sera plus facile pour vous si vous parvenez à bien vous entendre avec votre conjoint. Le fardeau de la vie sera beaucoup plus léger. Les Vietnamiens affirment qu'un couple bien uni serait capable, à lui tout seul, de vider la Mer de Chine ! Le climat astral actuel se prête merveilleusement à la bonne entente conjugale ; profitez-en ! Célibataire, vous, au moins, vous aurez une sacrée chance ! Comme la planète Vénus influencera le secteur amour de votre thème, l'euphorie ne vous quittera pas. Vous serez particulièrement heureux en amour. Côté travail, que les bons auspices dont vous bénéficierez ce jour ne vous empêchent pas d'agir avec circonspection. Certaines propositions devraient faire l'objet d'une étude attentive de votre part. Au besoin, prenez conseil d'un spécialiste ; cela vous évitera d'éventuels déboires.



BALANCE



Célibataire, sous les feux du Soleil, vous allez augmenter votre capital séduction et faire battre les coeurs sur votre passage. Cet astre vous donne du magnétisme et un charisme qui rendra votre charme irrésistible. Ce ne sont pas les occasions qui vont vous manquer. Vous n'aurez que l'embarras du choix. Si vous vivez en couple, il va vous falloir faire beaucoup d'efforts pour rester fidèle. Dans le domaine professionnel, vous serez apprécié pour vos idées originales. Mais il faudra éviter de vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué : de la conception à la réalisation, il y aura un grand pas à franchir ! Si votre métier touche de près ou de loin au tourisme, les perspectives semblent excellentes. Mais les professions médicales et paramédicales subiront les influx inhibiteurs actuels.



SCORPION



Il est possible que vous fassiez l'expérience désagréable d'être poursuivi par les assiduités d'une personne que vous n'aimez pas. Votre situation n'est évidemment pas enviable puisque "aimer, c'est jouir, tandis que ce n'est pas jouir que d'être aimé" (Aristote). Vous aurez intérêt à prendre la fuite le plus vite possible au lieu de laisser traîner les choses pour flatter votre amour-propre. Cela n'aura pas l'air très aimable sur le moment ; mais vous savez que le moindre geste courtois pourrait être interprété comme un signe d'encouragement de votre part et risque d'être fatal en causant beaucoup de souffrances à l'autre. Si votre salaire vous paraît insuffisant, vous devrez sans attendre en parler à vos supérieurs pour demander un réajustement raisonnable. Vos possédez de multiples qualités, à vous de les mettre en valeur.



SAGITTAIRE



Célibataire, Neptune en cet aspect vous mettra d'humeur romantique, et Uranus vous prédisposera au coup de foudre. Sous ces auspices planétaires, vous pourriez donc faire une rencontre susceptible d'animer fort agréablement votre vie ou du moins une belle tranche de votre vie. Avec cet amas d'influences astrales dans le secteur couple, on n'aura aucun mal à imaginer que votre vie conjugale risque de s'emballer cette fois. Mariage pour les uns, rupture pour les autres, choix cornéliens à faire... Tout sera possible. A votre labeur quotidien se mêlera un peu d'inquiétude et de nervosité. Vous aspirerez au changement à un niveau ou à un autre. N'en faites cependant rien, et continuez à viser les objectifs que vous vous êtes assignés.



CAPRICORNE



Vous mènerez vos affaires de coeur tambour battant. Conscient de votre sex-appeal rehaussé, vous userez de ce pouvoir pour parvenir à vos fins et assouvir vos désirs. Célibataire, vous ferez sans doute des conquêtes plus flatteuses les unes que les autres. Mais si vous êtes déjà lié, vos agissements risquent de provoquer des vagues et de fragiliser la stabilité de votre relation ! Vous cherchez du travail ? Dans ce cas, soyez patient : vous aurez bientôt des chances de trouver un emploi correspondant à vos goûts et à vos capacités. Et si vous tenez à améliorer vos conditions de travail, relisez votre contrat et voyez si vous pouvez faire accepter de changer les méthodes ou les horaires.



VERSEAU



Attention aux caprices dans la vie de couple ! Vous vous mettrez tout à coup à jouer les enfants gâtés. Mais votre conjoint ou partenaire ne sera probablement guère d'humeur à apprécier cela. Il faudra prouver votre sens des responsabilités. Vous pourrez dépenser l'argent qui vous appartient exclusivement, mais ne touchez surtout pas au budget familial pour satisfaire une de vos envies. Célibataires, ouvrez l'oeil : l'âme soeur est tout près de vous et n'attend qu'à être cueillie ! Tout ne va pas dans votre métier comme vous le voudriez ? N'en faites pas un drame. Vous aurez de quoi faire dans d'autres secteurs d'activité en attendant que le vent tourne. Des satisfactions viendront d'où vous ne pouviez le prévoir.



POISSONS



Cette journée sera une aubaine pour les célibataires et les coeurs solitaires. Brusquement, votre existence changera du tout au tout, car vous aurez sans aucun doute une aventure excitante à souhait, même s'il ne s'agit pas encore de l'homme (la femme) de votre vie. Les couples déjà liés trouveront un deuxième souffle qui les projettera vers de nouveaux délices et plaisirs. Ce climat planétaire mettra à l'honneur vos ambitions professionnelles et vous incitera à placer la barre de plus en plus haut dans ce domaine. Soutenu par le Soleil, vous réfléchirez aux meilleures stratégies pour donner à votre carrière un tour plus évolutif. Si vous avez le sentiment que vos compétences ont été sous-employées, vous ferez en sorte que la situation progresse à votre avantage.