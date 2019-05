Habré réclame 200 millions F Cfa au journaliste Marcel Mendy

Rédigé par leral.net le Vendredi 17 Mai 2019

Hissein Habré n’en a pas fini avec le journaliste Marcel Mendy, ancien coordonnateur de la Cellule de communication des Chambres africaines extraordinaires (CAE). Après avoir perdu son procès visant à interdire son livre « Affaire Hissein Habré : Entre ombres, silences et non-dits », l’ancien président tchadien est revenu à la charge, à travers une citation directe pour « diffamation et injures publics » contre le journaliste-écrivain. Il lui réclame en guise de réparation la somme de 200 millions de F Cfa, selon Iradio.



