Hajj 2024 : « Ce sont 300 pèlerins égyptiens qui sont morts… », la terrible nouvelle finalement confirmée

Le pèlerinage annuel du hajj, un des événements religieux les plus importants pour les musulmans, a été marqué cette année par une tragédie. Au moins 323 pèlerins égyptiens ont trouvé la mort durant le Hajj, principalement en raison de maladies liées à la chaleur accablante, selon des informations communiquées mardi à l’AFP par deux diplomates arabes.



« Tous sont morts à cause de la chaleur », a confirmé l’un des diplomates, précisant qu’un seul décès était dû à des blessures lors d’un mouvement de foule. Ces chiffres proviennent de la morgue de l’hôpital du quartier Al-Muaisem à La Mecque, a-t-il ajouté. Les décès ne se limitent pas aux pèlerins égyptiens. Au moins 60 Jordaniens ont également perdu la vie, un chiffre supérieur aux 41 décès annoncés plus tôt par les autorités jordaniennes, lit-on dans Senenews.



Ces informations portent le total des morts durant le pèlerinage à 577, selon un bilan compilé par l’AFP à partir des annonces des différents pays. La morgue d’Al-Muaisem, l’une des plus grandes de La Mecque, a accueilli environ 550 corps, selon les diplomates. Le Hajj, l’un des cinq piliers de l’islam, doit être accompli au moins une fois dans la vie de tout musulman qui en a les moyens. Cette année, l’événement a attiré environ 1,8 million de pèlerins, dont 1,6 million venus de l’étranger, d’après les autorités saoudiennes. Le pèlerinage s’est déroulé en plein été, une période particulièrement chaude en Arabie saoudite, accentuant les risques pour les participants.



Le changement climatique exacerbe les conditions difficiles du Hajj. Une étude saoudienne publiée en mai a révélé que les températures des sites rituels augmentaient de 0,4 degré Celsius tous les dix ans. En plus des défis climatiques, chaque année, des dizaines de milliers de pèlerins tentent de participer au hajj sans visas officiels, ce qui les prive de l’accès aux installations climatisées mises en place par les autorités saoudiennes. Cette situation a été un facteur aggravant dans le nombre de décès égyptiens cette année, selon l’un des diplomates. Parmi les autres pays ayant signalé des morts durant ce hajj figurent la Tunisie, l’Indonésie, l’Iran et le Sénégal.