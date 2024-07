Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici « Hamster Kombat » : 5 questions sur ce jeu qui revendique 250 millions d'utilisateurs sur Telegram Rédigé par leral.net le Lundi 15 Juillet 2024 à 12:11 | | 0 commentaire(s)| Le patron de Telegram, Pavel Durov, nourrit de grandes ambitions pour ce projet qui anime la messagerie depuis son lancement fin mars. Un jeu où on tapote un hamster sur son smartphone pour gagner des cryptomonnaies, ne serait-ce pas la dernière invention spéculative du secteur ?



1. Qu'est-ce que « Hamster Kombat » ?

« Hamster Kombat » est un jeu sur smartphone intégré à la messagerie Telegram. Les joueurs tapotent des hamsters virtuels sur leur écran pour accumuler des points et gagner des cryptomonnaies. Le jeu est conçu pour être simple et addictif, attirant ainsi un large public.



2. Pourquoi ce jeu est-il si populaire ?

Depuis son lancement fin mars, « Hamster Kombat » a attiré 250 millions d'utilisateurs. Sa popularité s'explique par la combinaison d'un gameplay simple et de la possibilité de gagner de l'argent réel sous forme de cryptomonnaies, ce qui attire les amateurs de jeux et les investisseurs.



3. Quel est le rôle de Pavel Durov dans ce projet ?

Pavel Durov, le patron de Telegram, soutient activement « Hamster Kombat » et nourrit de grandes ambitions pour le projet. Il voit en ce jeu un moyen de dynamiser l'utilisation de Telegram et d'explorer de nouvelles opportunités dans le domaine des cryptomonnaies.



4. Quelles sont les perspectives économiques de « Hamster Kombat » ?

Les créateurs de « Hamster Kombat » ont annoncé le lancement de leur propre cryptomonnaie courant juillet. Cette annonce a déjà fait monter les spéculations sur la valeur de cette nouvelle monnaie et sur les possibilités économiques qu'elle pourrait offrir aux joueurs et aux investisseurs.



5. « Hamster Kombat » est-il une invention spéculative ?

Le concept de gagner des cryptomonnaies en jouant à un jeu sur smartphone pourrait être perçu comme une nouvelle forme de spéculation. Cependant, avec un nombre d'utilisateurs revendiqué de 250 millions, le jeu pourrait également représenter une véritable innovation dans le domaine des jeux mobiles et des cryptomonnaies.



« Hamster Kombat » est un phénomène à surveiller de près, car il pourrait bien transformer la manière dont nous interagissons avec les jeux et les cryptomonnaies sur nos smartphones.



