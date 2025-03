Hangar Pèlerin : Les propriétaires de titres fonciers dénoncent une décision injuste et réclament un dialogue Le Collectif des détenteurs de titres du lotissement Hangar Pèlerin, situé face à l'ANACIM dans l'enceinte de l'ASECNA, exprime son indignation face à l’annulation partielle de leur lotissement, annoncée lors du Conseil des ministres du 12 mars 2025. Ces propriétaires, qui affirment avoir acquis leurs terrains en toute légalité, dénoncent une décision unilatérale et réclament d’être associés à toute solution concernant leur situation.

Dans leur déclaration, les membres du Collectif rejettent toute assimilation à des spéculateurs fonciers et insistent sur leur statut de citoyens respectueux des règles en vigueur. Ils soulignent avoir suivi scrupuleusement les démarches administratives requises, obtenant baux, quitus fiscaux et autorisations de construire délivrés par l’administration compétente.



"Nous avons contracté des prêts bancaires et investi nos économies dans ces terrains", expliquent-ils, rappelant que le lotissement a été initié par un fonctionnaire de l’État



Un silence inquiétant des autorités



Malgré de nombreuses sollicitations adressées à plusieurs institutions, notamment les ministères des Infrastructures, des Finances, de la Justice, ainsi qu’à la Direction des Domaines, au gouvernorat de Dakar et à la mairie de Yoff, une seule réponse leur a été retournée. Ce manque d’engagement de la part des autorités accentue leur frustration et leur sentiment d’injustice.



Un appel à une solution équitable et transparente



Tout en reconnaissant la nécessité d’un assainissement du foncier, le Collectif estime que cette démarche ne doit pas se faire au détriment de citoyens de bonne foi.



Si l’annulation du lotissement est maintenue, ils exigent d’être intégrés au processus de réaffectation et que le site proposé en compensation offre les mêmes garanties de valeur et d’accessibilité que Hangar Pèlerin. Ils réclament aussi une réattribution des parcelles dans le strict respect des superficies et positions initiales.



Face à cette situation, le Collectif interpelle le Président de la République, le Premier ministre et l’ensemble du gouvernement pour un règlement juste et transparent de leur dossier.



