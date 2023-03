Hann Bel Air :Un collectif s'oppose à la construction d’une gare maritime Des habitants des communes de Bel Air et de Dalifort (banlieue de Dakar), regroupés au sein du Collectif pour la protection de la Baie de Hann, ont demandé, vendredi, l’arrêt d’un projet de construction d’une gare maritime dans la zone de la baie de Hann.

Rédigé par leral.net le Dimanche 5 Mars 2023 à 10:44 | | 0 commentaire(s)|

‘’Le collectif a saisi entamé des procédures et démarches auprès des autorités pour demander l’arrêt de ce projet. Nous marquons notre solidarité à tous ces acteurs qui seront impactés par l’érection de ce projet’’, a indiqué Babacar Diagne, membre dudit collectif, dans une déclaration lue devant la presse.



‘’Nous demandons au promoteur de renoncer à son projet. Nous avons saisi les autorités par écrit. Aujourd’hui, nous avons fait une sortie en présence de la presse. Nous allons poser d’autres actes’’, a-t-il ajouté.



Plusieurs autres membres de ce collectif ont pris la parole pour expliquer l’inopportunité de ce projet de construction d'une gare maritime, ‘’qui va négativement toucher'' de nombreux riverains de la baie de Hann.



‘’Nous ne désirons point cette gare maritime. Nous n’avons que cette mer et pas autre chose, nous voulons qu’on laisse notre plage’’, a dit, pour sa part, Fatou Sarr, également membre dudit collectif et habitante de Bel Air.



‘’Nous demandons aux autorités de tout faire pour arrêter ce projet. Qu’on nous laisse notre plage’’, a-t-elle insisté.

Sud Quotidien



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook