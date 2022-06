Haro injustifié sur le Ministre des Finances et du Budget: le démenti formel et le recadrage du (CJGMP Abdoulaye Daouda Diallo n'est pas dans des manigances, encore dans des combines et la recherche de privilèges supplémentaires. Son seul souci est de travailler à la réussite du chef de l'État, Son Excellence le Président Macky Sall. Toute autre insinuation ou commentaire sur sa personne n'est que le fruit d'une imagination stérile et incommode de la part de personnes aigries tapies dans l'ombre.

Rédigé par leral.net le Mercredi 1 Juin 2022 à 09:13 | | 0 commentaire(s)|

Mieux, en tant que Ministre des Finances et du Budget, il n'a jamais affiché,.ni révélé un quelconque désir de recherche d'un strapontin ou de sinécure. Toujours concentré sur ses objectifs de remplir fidèlement et loyalement la mission confiée par le Présent de la République, ADD ne mérite point le haro ahurissant orchestré sur sa personne.



Le constat généralisé est qu'il ne se passe pas un jour sans que des personnes, tapies dans l'ombre, ou s'affichant dans les médias, ne cherchent à attirer la haine et la colère sur Abdoulaye Daouda Diallo (ADD). Pour un rien, ils l'accusent à tort, et lui imputent leur mal-vivre, malgré les efforts surhumains qu'il déploie pour traduire en actes concrets la belle vision du Président Macky Sall. Cette forme d'injustice sur un homme d'État émérite et reconnu fait sortir de ses gonds tout bon esprit républicain. Parce qu''Ils seront toujours là, prêts à décrocher des flèches, pour lui tirer dessus, ces détracteurs du vaillant travailleur Ministre des Finances.



Mais, Abdoulaye Daouda Diallo restera toujours un modèle de droiture et de rigueur dans la gestion de ce stratégique département des finances publiques. Ces protagonistes y vont jusqu'à vouloir s'immiscer dans sa relation avec le chef de l'État pour fomenter des mensonges, mais cela aussi ne pourra prospérer. Lui, par contre passe son temps à remplir brillamment sa mission et bénéficie encore et toujours de la confiance du président Macky Sall pour tous les dossiers brûlants de l'heure.



Les mécontents qui lui en veulent à tort doivent se rendre compte que depuis qu'il est à la tête de ce Ministère, il y a une sérénité ambiante dans le cadre du travail et des activités. Et pourtant, ADD pouvait, comme beaucoup d'autres, procéder à des affectations ou opérer des changements dans l'organigramme du Service. Dans sa gestion, il fait preuve d'une nette transparence qui empêche aux plus sceptiques de suspecter une quelconque gabegie dans la gestion des deniers publics.



Et le plus important, c'est que les fonctionnaires sous sa tutelle ne subissent aucune pression possible et se laissent conduire convenablement leur mission sans entrave, ni difficulté aucune. Résultats, ils font entrer d'importantes recettes jamais égalées dans le budget national où les signaux sont au vert et garantissent une stabilité reconnue jusque chez les partenaires techniques et financiers. Des témoignages recueillis chez les Directeurs Généraux au ministère des finances et du budget, convainquent à souhait sur le leadership incarné par le Ministre Maire de Bokki Dialloubé.



Moustapha Ndiaye Président du Collectif

Des jeunes de la grande majorité présidentielle (CJGMP)

