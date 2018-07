Harouna Dia n’a rien à voir avec Siham

Le milliardaire Harouna Dia de Weendu Bossea n’a rien à voir avec la manifestion des populations de Mballing qui ont protesté contre l’attribution des trois hectares à la société de Siham. En réalité, l’entreprise Siham est la propriété de Mamadou Kabir Dia et Cheikh Oumar Ly.



Il ne s’agit donc nullement de Harouna Dia, ami du Président Macky Sall et membre fondateur de l’Apr. D’après ses proches, l’argentier de l’Apr lors de la conquête du pouvoir, ne tire pas sa fortune du secteur de l’immobilier, mais plutôt dans l’exploitation des ressources halieutiques et dans l’agriculture, et n’a aucun lien de parenté avec Mamadou Kabir Dia.



L’As