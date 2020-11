Hausse de 12,41% du budget du Ministère de l’Agriculture et de l’Equipement rural: Le détail du crédit de son exercice 2021 Pr. Moussa Baldé, avait indiqué il y a quelques jours, que le budget du Ministère de l’Agriculture et de l’Equipement rural avait connu une hausse de 12,41%. Un document parvenu à leral.net nous en dit un plus et livre le détail du crédit de l’exercice 2021.

Rédigé par leral.net le Vendredi 27 Novembre 2020

Ainsi donc, le budget du Ministère de l’Agriculture et de l’Equipement Rural est arrêté à 170.915.801.689 FCFA, en crédit de paiement et à 732.978.417.824 FCFA, en autorisation d’engagement.



Pour l’exercice 2021, les crédits dédiés à ce programme sont estimés à 52.275.555.614 FCFA en crédit de paiement tandis que les autorisations d’engagement sont arrêtés à 450.701.011.343 FCFA.



Selon le document, par nature économique de dépense, ces crédits sont répartis comme suit :



- Dépenses de personnel : 58.275.000 FCFA en crédits de paiement et en autorisation d’engagement;



- Biens et services : 50.000.000 CFA en crédits de paiement et en autorisation d’engagement;



- Transfert courants : 7.282.000.000 FCFA



- Investissements exécutés par l’Etat: 44.885.280.641 FCFA en crédits de paiement et 443.310.736.343 FCFA en autorisations d’engagement.



Programme: Augmentation de la production et valorisation des produits agricoles.



Pour l’exercice 2021, les crédits alloués à ce programme sont estimés à 107.778.452.174 FCFA en crédits de paiement tandis que les autorisations d’engagement sont arrêtés à 271.415.612.612.607 FCFA.



