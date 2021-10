Hausse de 366% du résultat net de la société SAPH au premier semestre 2021

Selon le rapport d’activités établi par la direction de la SAPH, ce résultat net est passé de 1,728 milliard FCFA au 30 juin 2020 à 8,056 milliards FCFA au 30 juin 2021.



Le chiffre d’affaires a, pour sa part, enregistré une progression de 22% à 93,379 milliards FCFA contre 76,282 milliards FCFA au 30 juin 2020. << Cette performance résulte principalement de nos ventes de caoutchouc avec une hausse des volumes (+8469 tonnes, soit 9%) et une amélioration du prix moyen de vente (+93 FCFA par kg, soit 13%)>>, avance la direction de la SAPH.



Le résultat d’exploitation a progressé de 185%, passant de 3,622 milliards de FCFA au 30 juin 2020 à 10,313 milliards de FCFA milliard de FCFA un an plus tard. Il en est de même du résultat des activités ordinaires qui progresse de 289% à 9,144 milliards FCFA contre 2,351 milliards FCFA au 30 juin 2020.



