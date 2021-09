Hausse des prixs des denrées de première nécessité: Macky Sall exige la preservation du pouvoir d’achat des ménages

Le chef de l’Etat, Macky Sall, a insisté hier sur l’’’impératif de préserver le pouvoir d’achat’’ des ménages. ‘’Sur la régulation des prix de denrées de première nécessité, le chef de l’Etat rappelle au Gouvernement l’impératif de préserver le pouvoir d’achat des ménages et la stabilité des prix des denrées et produits de première nécessité sur l’ensemble du territoire national’’, rapporte le communiqué du Conseil des ministres.



Les prix des produits de plusieurs denrées de base ont connu une hausse substantielle ces derniers jours dans notre pays, poussant le gouvernement à convoquer mardi le Conseil national de la consommation, constate LeTémoin. Lors de cette rencontre, le directeur du commerce intérieur, Oumar Diallo, a indiqué que, malgré son homologation, le prix du riz brisé ordinaire est passé de 260 francs CFA le kg au détail à 360 FCFA à Dakar.



Concernant le fer à béton, il a signalé que le prix de la tonne est passé de 400 000 à 620 000 francs CFA pour le fer importé, le prix du fer local étant passé dans le même temps de 270 000 à 550 000 francs CFA la farine de blé a également vu son prix passer de 124 467 francs à 163 989 francs CFA entre septembre et avril 2021, selon le directeur du Commerce intérieur.



Face à cette situation, le ministre des Finances, Abdoulaye Daouda Diallo, a demandé au directeur des douanes de suspendre la taxe conjoncturelle à l’importation appliquée sur le sucre raffiné importé, et ce jusqu’au 15 octobre.

