Hausse des salaires et avances de Tabaski : Le « Ndéwenel » de Lat Diop à ses agents Une bonne nouvelle pour les agents de la Lonase, en cette veille de fête de Tabaski (Aid el Kébir). Lat Diop DG de l’entreprise a presque double l’avance de Tabaski, qui passe de 50.000 à 75.000 FCfa. Mieux, il a procédé une hausse des salaires des travailleurs, à travers une revalorisation de leur taux de commissionnement basé sur la performance, lequel passe ainsi de 8 à 10%.

Rédigé par leral.net le Jeudi 15 Juin 2023 à 01:06 | | 0 commentaire(s)|

Après une augmentation des revenus du personnel permanent en début d’année 2023, le Directeur général de la Lonase, Lat Diop a procédé, ce mercredi 14 juin 2023, à une revalorisation des salaires du personnel et des vendeurs de l’entreprise. Ce, via à une hausse de leur taux de commissionnement basé sur la performance. Il passe ainsi de 8 à 10%.



Cette mesure salutaire entre en vigueur à compter du 1er août 2023. Il sera fixé à chaque vendeur, un objectif de chiffre d’affaires qui va déterminer proportionnellement, la commission à payer selon les modalités ci-après. Le taux de 8% en cours sera maintenu et appliqué jusqu’à hauteur du chiffre d’affaires réalisé. Un supplément de 2% sera versé au vendeur ayant atteint ou dépassé le chiffre d’affaires mensuel cible. Le différentiel entre le chiffre d’affaires réalisé en (n-1) et le chiffre d’affaires cible, sera le montant auquel cette mesure sera appliquée.



Les avances de Tabaski passent de 50 000 à 75 000 FCfa



La Direction générale ne se limite pas à ce geste en cette veille de fête de Tabaski. Pour permettre aux bénéficiaires de cette mesure de passer une bonne fête de tabaski, elle appuie à nouveau sur l’accélérateur avec une autre décision importante, qui consiste à revoir à la hausse les avances de Tabaski, qui vont passer de 50.000 à 75.000 francs Cfa pour les vendeurs de l’ALR et de 75.000 à 100.000 francs Cfa pour ceux des PLR.



Les prestataires du réseau commercial, très entreprenant dans les agences, ont également bénéficié d’une prime de rendement de 150.000 francs Cfa calculée au prorata des résultats.



Ainsi, toute la population commerciale de la LONASE s’est vue récompenser au sortir de l’exercice 2022, qui a enregistré un chiffre d’affaires inédit, jamais réalisé depuis la création de l’entreprise en 1966.



A rappeler que d’importants efforts ont aussi été consentis par la Direction générale, avec l’augmentation de la subvention octroyée à la mutuelle de santé, qui est passée de 5 millions à 15 millions FCfa. De même, un prêt de 40 millions FCfa a été accordé à la coopérative d’habitat de l’amicale des vendeurs, afin de permettre à chaque vendeur d’acquérir un toit et d’avoir une vie de famille décente.



Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook