Hausse du carburant : voici les nouveaux prix à partir de ce samedi… Ce samedi 29 juin à 18h, le prix à la pompe du supercarburant va connaitre une hausse de 80 f Cfa par litre tandis que celui du gasoil va augmenter de 60 f Cfa par litre. Ainsi, le supercarburant va coûter 775 f Cfa au lieu 695 f Cfa. Et le gazoil, 655 f Cfa au lieu de 595 f Cfa.





Rédigé par leral.net le Vendredi 28 Juin 2019 à 23:25

Le gouvernement justifie cette hausse par le renchérissement des cours du baril qui pèse sur la facture pétrolière et sur la collectivité. Ils explique avoir évité depuis 2016 à se conformer à cette nouvelle donne.



A préciser que les prix de tous les autres produits pétroliers, notamment le gaz butane, l’essence ordinaire, l’essence pirogue, le pétrole lampant, restent intacts.





senego

