Hausse du prix du pain: La baguette de 150 FCfa passe à 175 FCfa Face à la hausse du coût de la farine, la crainte est finalement passée à une réalité. Une augmentation du prix du pain vient d’être effectuée. Le baguette de 150 francs, passe à 175 francs, soit 25 francs de plus sur le prix initiale.

Rédigé par leral.net le Lundi 13 Décembre 2021 à 16:44 | | 0 commentaire(s)|

La Fédération nationale des boulangers du Sénégal (FNBS) revient à la charge pour augmenter le prix du pain. Motif évoqué, cherté des intrants du carburant et de la fiscalité.



D’après infoscredibles, les nombreuses difficultés que traversent le secteur de la boulangerie, dit-on, a causé d’ailleurs, la fermeture de certaines boulangeries qui n’arrivent plus à faire face à leurs lourdes charges.



A retenir, le Directeur du Commerce Intérieur, à travers un communiqué, rappelait que « les arrêtés numéro 24749 du 14 octobre 2019 et numéro 5028 du 03 février 2020, portant homologation des prix plafond du pain à Dakar et dans les régions rendent obligatoire la production du format standard».



