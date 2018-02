Hélène Tine: "Je ne suis pas en négociations avec le pouvoir"

La Première Dame Marième Faye Sall a organisé samedi dernier diner de gala offert aux épouses des diplomates accrédités au Sénégal, aux âmes sœurs des ministres et directeurs généraux. La rencontre qui est allée au-delà des frontières géographiques, a aussi fait fi des frontières politiques. On pouvait ainsi apercevoir Me Aïssata Tall Sall et Hélène Tine, ancienne député dont les critiques acerbes contre le régime de Macky Sall sont connues, mais aussi Sokhna Dieng Mbacké, Ndioro Ndiaye etc.



Jointe au téléphone par «L’As», Hélène Tine a salué l’esprit d’ouverture de la Première dame qui l’a invitée en même temps que d’autres femmes sénégalaises qui ne sont pas de sa mouvance politique. D’après elle, cela devrait même inspirer les hommes, par exemple, lors de l’inauguration de l’Aibd, le chef de l’Etat aurait pu inviter toute la classe politique, "c’est cela, être républicain".



"Je ne suis pas en négociations avec le pouvoir, je suis venue répondre à l’invitation de la Première dame. L’année dernière aussi j’étais là, mais cela n’a rien à avoir avec nos projets et divergences politiques. Je reste là où j’étais au plan politique», a-t-elle martelé. Après les discours et les appréciations culinaires, place à l’ambiance. Pour cela, rien de tel que Pape Ndiaye Thiopet et Youssou Ndour pour chauffer l’atmosphère.