Henné Time : L’appel des célibataires du Sénégal au Président Bassirou Diomaye Faye

Après avoir adressé ses chaleureuses félicitations au Président nouvellement élu, Bassirou Diomaye Faye, pour sa victoire éclatante lors des élections présidentielles, le Syndicat des célibataires du Sénégal (SCS) accueille avec enthousiasme ce qu’il considère comme « un nouveau chapitre dans l’histoire de notre nation ». Ainsi, notent les célibataires du Sénégal dans un communiqué, qu’ils sont « confiants que sous votre leadership éclairé, le Sénégal connaitra des progrès remarquables ».



Le SCS profite de cette occasion pour appeler « respectueusement le Président Bassirou Diomaye Faye à prendre des mesures rapides et décisives pour résoudre le phénomène du Henné Time qui affecte de nombreux célibataires à travers le pays ». Selon eux, « cette pratique entrave la recherche de partenaires et compromet le bien-être émotionnel de beaucoup d’individus ». Résultat des courses, ils en appellent à une attention urgente et des actions concrètes ».



