Hippo Ngary : "Eumeu Sène n'est pas le Roi de Modou Lô, parce que..." Hippo Ngary analyse le combat qui mettra aux prises Eumeu Sène et Modou Lô au mois de juillet prochain. D'après le chroniqueur de lutte, c'est un combat illogique, car Modou Lô battu récemment par Balla Gaye 2 ne devrait pas s'affronter avec le Roi des Arènes. Malgré cela, il invite ce dernier à se bagarrer pour ne pas subir un second revers avec le Rock des Parcelles Assainies.

