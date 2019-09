Histoire Générale du Sénégal: La famille royale de Diakhao dénonce et exige le retrait du livre

Rédigé par leral.net le Lundi 16 Septembre 2019 à 10:51 | | 0 commentaire(s)|

La colère gagne du terrain contre le Pr. Iba Der Thiam et ses collègues éditeurs du livre « Histoire générale du Sénégal : des origines à nos jours ».



Après les familles maraboutiques, c’est les descendants des rois et autres chefs coutumiers qui se font entendre. Les petits-fils de Bour Sine Coumba Ndoffène Diouf de Diakhao, des Jaraaf et des Bissick Touré de Fatick accusent ces historiens d’avoir « falsifié et troqué » l’histoire du Sine et les faits dits sur leurs aïeux.



Ils exigent la suspension de l’ouvrage et son retrait pur et simple de des librairies.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos