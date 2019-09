Histoire Générale du Sénégal: Touba se fâche contre Iba Der Thiam et Cie

Le livre « Histoire générale du Sénégal (Hgs : des origines à nos jours » continue de susciter des contestations. Après les familles Niassène, Ndiéguène et Layène, c’est celle de Touba qui rejette à son tour l’ouvrage.



Le porte-parole du Khalife général des Mourides, Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre exige son retrait et la rectification de toutes les erreurs concernant Serigne Touba. À défaut, Touba menace de ne pas reconnaître les écrits rapportés dans l’Histoire Générale du Sénégal.



Touba, qui regrette que les rédacteurs ne se soient pas adossés à des versions sûres et vérifiées, invite le Pr Iba Der Thiam et son équipe, à se rapprocher de toutes les familles religieuses de ce pays pour avoir un produit fiable et sincère.

