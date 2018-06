Hivernage 2018 : plus d’un milliard FCFA pour lutter contre les inondations

Pour lutter contre d’éventuelles inondations durant cet hivernage, l’Etat du Sénégal a dégagé une enveloppe d’un milliard 800 millions francs Cfa. Le ministre de l’Hydraulique, Mansour Faye, en a fait l’annonce hier lors d’un Conseil interministériel consacré à l’évaluation du dispositif de gestion des inondations de l’hivernage 2018. Sous la présidence du Premier ministre Mahammed Boun Abdallah Dionne, des ministères concernés et de l’administration, entre autres.



Déjà, le Gouvernement sénégalais a mis à la disposition des départements concernés un milliard 100 millions francs Cfa pour anticiper certaines actions. Mansour Faye : « La matrice d’actions prioritaires (Map) définie par le Premier ministre Mahammad Boun Abdallah Dionne va tourner autour de 1,800 milliard de francs Cfa. Dont 1,100 milliard déjà disponibles pour anticiper certaines actions. La Map nous permet de réaliser des actions urgentes. Les autres actions sont prises en compte par les autres ministères concernés.» Toujours selon le ministre, des mesures urgentes seront mises en œuvre, combinées à des actions des autres ministères à travers l’Office national pour l’assainissement (Onas) pour le ministère de l’Hydraulique, et Promoville pour le ministère des Infrastructures. Mansour Faye d’indiquer que les actions urgentes sont transversales et tournent autour du système de pompage et de la prévention en matière de santé.



Toujours est-il que l’Etat du Sénégal a mis la main à la poche pour résoudre de façon définitive le problème des inondations. Lequel va engloutir un pactole de près de 235 milliards FCfa dans le cadre du programme décennal de gestion des inondations 2012/2020. Cet ambitieux programme a visé la construction d’infrastructures de drainage des eaux pluviales dans des zones naguère inondées et le relogement de milliers de familles sinistrées dans les cités Tawfeex Yaakar et Jaxaay.



Outre ce plan, l’Etat a déboursé environ 15 milliards de francs Cfa depuis 2012 pour la prise en charge des urgences et l’assistance nécessaire aux populations sinistrées. Et aujourd’hui, des quartiers dakarois comme Grand-Yoff, Zone Captage et des grandes villes de l’intérieur comme Touba, Bambey et Fatick, ne vivent manifestement plus, ou presque, la hantise des fortes inondations. Même si certains endroits de ces localités restent encore des terreaux fertiles aux inondations.













