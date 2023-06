Hivernage 2023: Le Directeur général de l'Onas, Mamour Diallo en visite de terrain dans la région Nord Le Directeur général de l’ Office National de l’Assainissement du Sénégal (ONAS), Mamour Diallo était ce vendredi l'hôte de la région de Saint-Louis, dans le cadre d'une tournée d'évaluation des opérations pré-hivernage de l'Onas dans la vieille cité. A Richard-Toll, où il a visité certaines stations de pompage et de curage, Mamour Diallo a invité les différents maires du pays, à jouer leurs partitions en cette période pré-hivernale.

Rédigé par leral.net le Samedi 17 Juin 2023 à 22:18 | | 0 commentaire(s)|

Le Dg de l'Onas, Mamour Diallo a laissé entendre que la gestion des inondations est, d’abord, l’affaire des collectivités locales. Par le curage des caniveaux et le désensablement des rues et ruelles avant l’arrivée des premières pluies, notamment. " L’Onas a pour compétence de gérer son réseau, ce sont des réseaux enterrés. Nous avons l’obligation de procéder au curage, à l’entretien de ce réseau-là. En revanche, s’agissant des canaux à ciel ouvert, la loi dit clairement que c’est du ressort des collectivités territoriales. Donc, nous les appelons à procéder à ce curage-là ", a expliqué le Dg de l’ Onas.



Mamadou Mamour Diallo précise tout de même, qu’il sait que, parfois, les moyens ne suivent pas. " Nous le comprenons. Et c’est pourquoi, je demande aux communes qui ont des difficultés à procéder au curage, de se rapprocher de l’Onas, qui pourrait donner des appuis pour permettre de régler ce problème ", a fait noter Mamour Diallo, qui annonce qu’il a, déjà, pris langue avec l’Association des Maires du Sénégal, pour voir, de façon stratégique, quelles sont les actions qu'il pourra mener avec l’ensemble des maires qui auront des difficultés, pour les accompagner dans la gestion des inondations.



Rappelons qu’avant l'étape de Richard-Toll, le Directeur général de l’Onas, accompagné d'une très forte délégation, était dans la capitale du Nord, où il a visité quelques installations de l’Onas à Saint-Louis. En présence du gouverneur, Alioune Badara Samb, du préfet Modou Ndiaye, du maire Mansour Faye et des présidents des conseils de quartier de la Commune de Saint-Louis, le Dg de l’ Onas a offert des moyens matériels de lutte contre les inondations, pour leur permettre d’appréhender avec moins d'inquiétude, la prochaine saison des pluies.











Adama Sall (Saint-Louis)

Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook