Hivernage Eaux Usées-Inondations-Embouteillages : L’enfer des dakarois Des eaux usées qui sortent de partout, des inondations à gros dégâts et des embouteillages monstres font souffrir les habitants de la capitale Sénégalaise. Avec les travaux du Brt, Dakar étouffait déjà. Les inondations sont venues s’y ajouter, entraînant l’écoulement d’eaux usées et des embouteillages insupportables. Le calvaire des Dakarois s’est aggravé avec les pluies qui rendent la capitale et sa banlieue, quasi invivables.

Rédigé par leral.net le Samedi 13 Août 2022 à 11:01 | | 0 commentaire(s)|

Une des causes est sans conteste l'apparition de plusieurs chantiers simultanés. En venant de n’importe quelle direction pour rallier Dakar, les usagers de la chaussée tombent sur des chantiers. Pas plus tard qu’hier, la pose d’une passerelle à l’intersection de la Vdn 3 et de l’unité 26 des Parcelles a créé un embouteillage monstre sur cet axe et ses alentours alors que cela pouvait être fait la nuit ou un jour non ouvrable.



Si certaines opérations sont censées améliorer le cadre de vie des dakarois, en attendant, elles sont sources de nuisances en tous genres. Des canaux cassés par-ci, des déferlements d’eaux usées par-là à côté des embouteillages rendent la vie très difficile à Dakar.



vec des pans entiers de la voirie impraticables, les automobilistes sont obligés de faire des détours ou des parcours labyrinthiques pour vaquer à leurs occupations. Trop de chantiers à la fois, en cours à Dakar créent trop de difficultés et agacent. Ne fallait-il pas d’abord terminer un axe avant de commencer un autre ?



N’importe quel usager de la voirie à Dakar peut constater les dégâts en termes de congestion qui se répercute dans toute la capitale. En réalité, la politique du trop de chantiers a eu pour résultat une baisse drastique du trafic routier.



Un embouteillage polluant est un autre désagrément rencontré par la population qui éprouve de la peine pour se déplacer à Dakar. En tout cas, si les victimes des désagréments se liguaient au moment de la prochaine élection présidentielle pour se faire entendre, elles feraient mal. Tellement, ils sont nombreux ceux qui se plaignent.



Ces derniers temps, les désagréments causés par les chantiers s’étant sévèrement accentués avec les inondations, vivre à Dakar est comme vivre en enfer, selon beaucoup d’habitants éprouvés.

Tribune



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook